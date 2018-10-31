Банк России оценил ущерб от «Кэшбери»

Сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды «Кэшбери» может достичь трех миллиардов рублей, передает ТАСС слова главы департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

«Сумма в один миллиард рублей — это консервативная оценка. Но по экспертным данным она [сумма ущерба] составляет 1-3 миллиарда рублей», — заявил Лях.

В сентябре ЦБ признал «Кэшбери» финансовой пирамидой, одной из самых масштабных за последние годы. В деятельности компании регулятор увидел такие признаки пирамиды, как сетевой маркетинг, обещание сверхвысокой доходности и агрессивную рекламу.

После того как ЦБ предупредил граждан о рисках, «Кэшбери» приостановила свою деятельность. Председатель правления группы Артур Варданян сообщил о каникулах до 1 ноября. За это время «Кэшбери» должна была восстановить заблокированные счета и создать платежную инфраструктуру, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами.

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