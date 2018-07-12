Мавроди «воскрес» и запел

Twitter-аккаунт основателя системы финансовых пирамид Сергея Мавроди, похороненного в конце марта, «запел». В официальном профиле бизнесмена появились строчки из песни группы «Гражданская оборона».

«Пластмассовый мир победил. Макет оказался сильней. Последний кораблик остыл. Последний фонарик устал», — гласят твиты в аккаунте махинатора. Это первая строчка песни «Моя оборона», так же известной как «Пластмассовый мир».

В профиле Мавроди также появлялись сообщения о продаже его криптовалюты. 30 мая «команда Мавроди» пыталась организовать флешмоб, участники которого должны были выходить на улицы в маске Мавроди. В качестве бонуса им обещали криптовалюту MVR и ETH.

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Основатель «МММ» и других финансовых пирамид скончался 26 марта в Москве после госпитализации с жалобой на боли в области сердца. Сообщалось, что он страдал от нескольких хронических заболеваний, в частности язвы и атеросклероза, также у него имелись признаки запоя.

Предпринимателя хоронили в закрытом гробу. Родственники от тела бизнесмена отказались. За телом в морг приезжала его бывшая жена, брат предпринимателя запретил хоронить его на семейном участке на Хованском кладбище рядом с отцом и матерью.

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