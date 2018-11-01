«Кэшбери» заявила о прекращении работы

Глава группы компаний «Кэшбери» Артур Варданян заявил о том, что компания прекращает работу. Об этом он сказал в видеообращении к вкладчикам, размещенном на YouTube.

«Компания прекращает работу в прежнем режиме, регистрация на сайтах и инвестиционных платформах "Кэшбери", "Лига аукционов" и "Кэштрейдинг" невозможна», — заявил он.

Подобное решение бизнесмен объяснил происками врагов. По его словам, на компанию «объявлена настоящая охота». «Каждый наш шаг будут поливать грязью и выставлять в невыгодном свете. Против нас развернута целая армия журналистов», — сообщил Варданян.

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Он пообещал начать возвращать долги со 2 ноября, но признал, что со всеми рассчитаться не удастся.Глава компании рассчитывает погасить остатки за счет внутренней криптовалюты.

При этом он анонсировал появление через три месяца новой платформы JDC, куда автоматически переведет часть клиентов «Кэшбери» вместе с их долгами. Также он предостерег от попыток вернуть деньги.

«Не ведитесь на предложения вернуть деньги. Кроме меня никто этого делать не будет», — заявил Варданян.

Ранее глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях оценил ущерб от деятельности «Кэшбери» в три миллиарда рублей. По его словам, речь идет об одной из самых масштабных финансовых пирамид за последнее время.

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