За «Кэшбери» взялись власти Великобритании

Власти Великобритании принудительно ликвидируют одну из компаний группы «Кэшбери», признанной Центробанком России финансовой пирамидой — Cashbery Limited. Об этом сообщается на сайте Регистрационной палаты Великобритании.

9 октября было выпущено извещение, в котором говорилось, что по истечении двух месяцев с этой даты Cashbery Limited будет удалена из реестра и ликвидирована. Все имущество компании перейдет «британской короне».

Согласно информации на сайте Регистрационной палаты Великобритании, уставный капитал компании составляет всего один фунт. По тому же адресу зарегистрирована компания Сashbery International Limited, чей уставный капитал равен уже одному миллиарду фунтов. С компанией Cashbery Limited в лице ее директора, гражданина России и резидента Великобритании Артура Варданяна ростовское ООО «Кэшбери» в 2016 году заключило агентский договор. Согласно нему, российское ООО представляет интересы Cashbery Limited на территории России, привлекает клиентов и заключает с ними договоры от лица британской компании.

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Помимо этого, в Англии еще зарегистрированы Cashbery Group LTD и Cashberytrading LTD. Все — на имя Артура Варданяна, однако год рождения и написание фамилии различаются.

Ранее Варданян сообщал, что группа компаний «Кэшбери» приостановила работу до 1 ноября «для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры».

В конце сентября Центробанк увидел в деятельности «Кэшбери» «признаки финансовой пирамиды» и передал материал для проверки в МВД и Генпрокуратуру.

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