Россияне признались в страхе накликать смерть

Каждый третий россиянин сталкивался с неизлечимой болезнью родных и близких, но тема смерти в обществе до сих пор табуирована: половина опрошенных социологами старается избегать ее обсуждения, а более трети (37 процентов) боится подобными разговорами накликать смерть. Об этом говорится в исследовании «Левада-центра».

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Подавляющее число опрошенных (69 процентов) также сообщили, что избегали обсуждать с родными детали и ритуалы, связанные со смертью. Только 14 процентов респондентов выражали свои пожелания по месту захоронения, девять процентов говорили о завещании, шесть процентов — о том, где хотели бы провести последние дни перед смертью, и лишь три процента — о пожеланиях по уходу и помощи.

Парадоксально, но респонденты не сочли, что невозможность говорить о смерти с близкими, — это проблема: наличие табу отметили только шесть процентов медиков и пять процентов населения.

Также подавляющее число врачей (81 процент) согласились с тем, что смертельно больным пациентам не оказывают должного внимания. При этом, по мнению опрошенных, страх смерти не является главной проблемой для неизлечимых больных: на него указали всего 15 процентов респондентов с опытом паллиативного ухода. Более половины опрошенных основной трудностью назвали нехватку денег на лечение и недостаток квалифицированной медицинской помощи.

Социологи отметили, что отношение к смерти, погребению, посмертному завещанию и прочим связанным ритуалам является частью культуры и не может быть воспринято отдельно от других процессов в обществе. По результатам исследования, можно говорить «об исключении темы смерти и умирания из массового дискурса».

В опросе, который был проведен с 21 по 28 мая, приняли участие 2106 человек, 506 из которых — врачи.

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