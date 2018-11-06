Большинство россиян стало ценить благополучие выше величия страны

По мнению 51 процента россиян, благосостояние жителей должно заботить государство больше, чем статус великой державы на международной арене и военная мощь, рассказали «Коммерсанту» в Институте социологии РАН.

Таким образом, как отметили ученые, за четыре года, прошедшие после присоединения Крыма, у жителей страны произошла смена приоритетов. В октябре 2014 года большинство участников соцопроса (67 процентов) считали восстановление справедливости во внешней политике и державность как таковую наиболее важными ценностями. Сегодня такой позиции придерживаются только 49 процентов респондентов.

Россияне, по мнению социологов, все чаще связывают статус великой державы не с внешней, а с внутренней политикой. «Поэтому первым условием для приобретения такого статуса 67 процентов россиян считают развитую современную экономику, вторым — высокий уровень благосостояния граждан (66 процентов)», — рассказал изданию руководитель научно-исследовательского центра Института социологии РАН Владимир Петухов.

«Мировым центром влияния» хотят видеть Россию только 13 процентов участников опроса. «Мостом между Европой и Азией» — восемь человек из каждой сотни. Вернуть контроль Москвы над всеми территориями бывшего СССР считают необходимым семь процентов респондентов.

Позитивное отношение к контрсанкциям отмечается у 47 процентов участников исследования (в 2014 году — у 60 процентов).

За четыре года существенно вырос запрос на социальную справедливость: с 47 до 59 процентов. «Прежде всего это запрос на равенство возможностей для самореализации, равенство всех перед законом», — пояснил Петухов.

Зафиксирован и рост устремленности россиян к демократии, утверждению прав человека, свободе самовыражения личности — с 27 до 37 процентов.

Перемене настроений в обществе, по мнению ученых, способствовали, с одной стороны, недовольство пенсионной реформой, а с другой — чемпионат мира по футболу. «Россиянам после этого захотелось, чтобы нашу страну в мире не только боялись, но и уважали», — добавил собеседник издания.

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