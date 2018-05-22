Названы основные ожидания россиян от нового срока Путина

Более 40 процентов россиян ждут обеспечения справедливой оплаты труда в стране в ходе нового президентского срока Владимира Путина. Об этом во вторник, 22 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Согласно докладу, 36 процентов опрошенных заявили о необходимости государственной поддержи в области необходимой медицинской помощи. 31 процент надеется получить от государства материальную помощь.

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Абсолютное большинство респондентов (98 процентов) считают, что государство должно всегда «обеспечивать нормальный уровень жизни честно отработавшим свое людям в старости».

В опросе приняли участие четыре тысячи респондентов от 18 лет и старше. Репрезентативная выборка включала жителей всех территориально-экономических районов страны.

7 мая сообщалось, что главными достижениями Владимира Путина на посту главы государства россияне считают возвращение стране статуса великой уважаемой державы (47 процентов), стабилизацию обстановки на Северном Кавказе (38 процентов) и удержание России от распада (27 процентов).

Ранее в тот же день Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Впервые он возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й должность президента занимал Дмитрий Медведев, в сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с четырех до шести лет.

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