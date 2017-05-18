Московский ЗАГС опубликовал самые необычные имена новорожденных в этом году

Московское управление ЗАГС опубликовало список самых популярных и самых странных имен, данных родителями новорожденным в первой половине 2017 года. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Так, в Москве появился Лавр, Ахиллес, Потап, Фома. Среди необычных женских имен — Ума, Офелия, Серена, Юнона, Элизабет, Франческа, Паола, Джулия и Ирис.

Наиболее популярное обычное имя — Александр, его дали 764 младенцам. Второе по распространенности — Михаил, а на третьем месте — Артем. Девочек чаще всего называют Софиями, Мариями и Аннами.

В московском Управлении ЗАГС подчеркивают, что экзотические имена своим детям дают не только иностранные родители, но и россияне, желающие, чтобы их малыш выделялся.

1 мая президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий использовать в именах новорожденных цифры, бранные слова и символы, кроме дефиса. Не допускаются также имена, содержащие в себе ранги, должности и титулы.