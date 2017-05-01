Путин запретил брань и цифры в детских именах

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете использования в детских именах цифр, бранных слов и символов (кроме дефиса). Текст документа опубликован в понедельник, 1 мая, на официальном портале правовой информации.

Согласно изменениям, не допускаются также указания на ранги, должности, титулы и буквенно-цифровые обозначения. В то же время разрешено давать ребенку двойную фамилию, составленную из фамилий родителей. Она записывается через дефис и в ней не может быть больше двух слов.

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Соответствующий закон 21 апреля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении. Автор инициативы, призванной защитить интересы детей, — сенатор Валентина Петренко.

В 2014-м в Пермском крае родился ребенок, которого назвали Люцифером Константиновичем Меньшиковым. Его младшему брату дали имя Вольдемар.

В 2002 году в Москве ребенку дали имя БОЧ рВФ 260602 (аббревиатура «Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года»). ЗАГС отказался оформлять документы. Родители мальчика обращались в Страсбургский суд, однако в рассмотрении дела им было отказано. Официальных российских документов у Боча нет до сих пор, только свидетельство о рождении, выданное организацией «Всемирное правительство граждан мира», на основании которого мальчика взяли в школу.