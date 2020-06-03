Россияне воспротивились строительству высотки и легли под технику

Жители Уфы воспротивились строительству 34-этажного дома у себя во дворе и легли под технику в знак протеста. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».
Жильцы дома №5 по улице Руставели решили помешать планам холдинга «ПСК-6», который возглавляет депутат Курултая Башкирии (законодательный орган) Олег Филиппов.
Люди сломали строительные ограждения, кто-то объявил голодовку, а несколько активистов, в том числе и беременная женщина на девятом месяце, легли прямо перед спецтехникой и отказались уходить, пока рабочие не уедут. Россияне уверены, что строительство высотки приведет к разрушению их девятиэтажки.
Помощница Филиппова Виктория Тарасова рассказала каналу, что протестующие не идут на диалог с властями. «Чтобы минимизировать воздействие стройки, в проекте у нас появился защитный экран — это бетонная стена глубиной 20 метров, которая будет вкопана в землю. Но жители нас не слушают, скандалят, истерят и требуют, чтобы признали их дом аварийным и переселили всех в новый дом. Мы призываем их к диалогу».