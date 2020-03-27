В Петербурге остановили пожар с помощью «смелого трактора»

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В Санкт-Петербурге удалось остановить пожар с помощью «смелого трактора», который оттащил в сторону горящую бытовку. Первые кадры происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

ЧП произошло на стройке жилого комплекса «Огни залива» на пересечении проспекта Героев и Ленинского. Пользователи отметили, что пожары там случались и раньше. На этот раз загорелась одна из бытовок, где живут рабочие стройки.

Пламя начало усиливаться и могло бы перекинуться на другие строения, но ситуацию спас неизвестный тракторист. Он с помощью своей машины оттащил горящую бытовку от других, тем самым локализовав возгорание. Видео появилось в Telegram-канале Life Shot.

Ранее в США пятилетний мальчик благодаря своей молниеносной реакции спас семью от пожара. Он проснулся ночью от запаха гари и сразу же вытащил на улицу свою двухлетнюю сестру, а затем вернулся за родителями.

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