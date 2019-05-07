Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки

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В китайском городе Фушунь, провинция Ляонин, крановщик спас 14 человек, которые не могли выбраться из горящего дома. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Пожар начался возле стройки, на которой работал 19-летний Лань Цзюньцзэ. Огонь охватил магазин на первом этаже и быстро распространился по этажам. Молодой человек подвел кран к пылающему зданию и в течение получаса снимал людей с окон при помощи закрепленной на стреле люльки.

По словам Цзюньцзэ, он продолжал работать, несмотря на звуки взрывов. «Я сосредоточился на спасении людей и не особенно задумывался о других проблемах, — объясняет строитель. — Когда потом я слышал похвалы, то испытывал огромную гордость. Думаю, я очень хорошо поступил».

В 2018 году сообщалось, что в китайском городе Мяньян, провинция Сычуань, пенсионер спас мальчика, который выпал из окна. 60-летний Лю Синчжао подошел к ребенку по карнизу на высоте третьего этажа и втолкнул его в дом.

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