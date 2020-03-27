Задержан принесший газовый баллон и подорвавший дом в Магнитогорске

Причиной взрыва в жилом доме в Магнитогорске стал газовый баллон, который принес родственник, он задержан. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает ТАСС.

По его словам, мужчина занимался ремонтом и несколько дней назад принес в квартиру баллон. Вечером 26 марта там находилась бабушка с детьми, которая вышла проводить подругу, и в это время случилось ЧП.

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Возбуждено уголовное дело.

При взрыве в жилом доме в Магнитогорске погибли три человека, пострадали двое.

Сообщалось, что взрыв произошел в пятиэтажке, после чего начался пожар.

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