Выросло число погибших при взрыве в пятиэтажке в Магнитогорске

Число погибших при взрыве в жилом доме в Магнитогорске выросло до трех. Пострадали двое человек. Об этом сообщил глава города Сергей Бердников, передает «Интерфакс».

По его словам, взрыв произошел в квартире, где устанавливали натяжные потолки. «Это точно был взрыв газа, окна выбиты, видимых нарушений конструкций нет», — сказал Бердников.

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Он уточнил, что погибли двое жильцов квартиры. Пожилая женщина и ребенок доставлены в больницу. «Кто третий, еще не ясно», — добавил Бердников. Ранее сообщалось о двух погибших.

О взрыве стало известно ранее, 26 марта. Сообщалось, что взрыв произошел в пятиэтажке, после чего начался пожар.

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