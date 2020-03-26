Названа возможная причина взрыва и пожара в жилом доме в Магнитогорске

Причиной взрыва и пожара в жилом пятиэтажном доме в Магнитогорске могла стать утечка газа. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах/

Собеседник агентства рассказал, что «произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже».

Как сообщили в МЧС, всего из жилого дома эвакуировали 27 человек. После взрыва загорелись шесть квартир, однако конструкции дома не пострадали.

Взрыв и пожар в жилом доме в Магнитогорске произошли 26 марта. Предположительно, произошел взрыв бытового газа в квартире, где находились пожилая женщина и ребенок полутора лет. Его удалось спасти, судьба женщины неизвестна. Погибли два человека.