Очевидица рассказала о взрыве в жилом доме в Магнитогорске

Очевидица взрыва в жилом доме в Магнитогорске Наталья рассказала «Ленте.ру» подробности происшествия. По ее словам, загорелся второй этаж жилого дома по улице Доменщиков, 19, после чего огонь перешел на третий и четвертый этажи.

Женщина добавила, что из-за пожара «валит очень сильный дым». Пожарные приехали на место приблизительно через три минуты.

Ранее 26 марта стало известно, что в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв и начался пожар. Предположительно, взорвался бытовой газ в квартире, где находились пожилая женщина и ребенок полутора лет. Ребенка удалось спасти, судьба женщины неизвестна. По данным источников Baza и Telegram-канала LIFE SHOT, погибли два человека.

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