Пожар в жилом доме в Магнитогорске потушили

Пожар, возникший после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, потушен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.

По словам собеседника агентства, огонь был потушен в 18:27 по московскому времени (20:27 — по местному). Пожар затронул шесть квартир. Из здания эвакуировали более 30 человек.

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По предварительным данным, пожар произошел из-за проблем с газовым оборудованием в квартире пожилой женщины.

О взрыве стало известно ранее, 26 марта. Сообщалось, что в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв и начался пожар. Предположительно, взорвался бытовой газ в квартире, где находились пожилая женщина и ребенок полутора лет. Его и еще одного ребенка удалось спасти, женщина попала в реанимацию.

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