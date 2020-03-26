Появились подробности спасения жильцов дома в Магнитогорске после взрыва

Очевидцы взрыва и пожара в жилом доме в Магнитогорске раскрыли подробности спасения жильцов квартиры, в которой произошло ЧП. Их слова приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По словам очевидцев, хозяйку квартиры увезли в реанимацию. Двоих детей, находившихся в помещении в момент взрыва, также удалось спасти.

«У меня на кухне окна развалились, балкон... Входная вылетела дверь. Смотрю, кричит соседский мальчик маленький стоит... Годика два, наверно. Стоит обгоревший. Я его схватила в одеяло завернула», — рассказала собеседница издания.

О взрыве стало известно ранее, 26 марта. Сообщалось, что в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв и начался пожар. Предположительно, взорвался бытовой газ в квартире, где находились пожилая женщина и ребенок полутора лет. Эвакуировано 27 человек.

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