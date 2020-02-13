Молниеносная реакция ребенка спасла семью от гибели в пожаре

Пятилетний ребенок среди ночи заметил, что дом загорелся, и спас свою семью от гибели в пожаре. Об этом сообщает Fox 35 Orlando.

Ночью в воскресенье, 9 февраля, в отделение пожарной службы американского города Кингстон, штат Джорджия, поступило сообщение о начавшемся в одном из жилых домов возгорании. Когда спасатели прибыли на место происшествия, они увидели, что все жильцы дома успели выйти на улицу и никто не пострадал.

В отделении пожарной службы позже рассказали, что пятилетний Ной Вудс (Noah Woods) проснулся от запаха дыма и первым заметил начавшееся возгорание. Мальчик продемонстрировал молниеносную реакцию: он вытащил через окно двухлетнюю сестру и вернулся в горящий дом, чтобы разбудить родителей. Благодаря ему все члены семьи сумели вовремя выбраться на улицу. Они были госпитализированы с незначительными ожогами и легким отравлением угарным газом. Их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Сейчас местные жители собирают одежду и другие предметы первой необходимости для пострадавшей семьи. В спасательной службе пятилетнего Вудса назвали настоящим героем и решили вручить ему награду за спасение жизней.

Ранее сообщалось о шестилетней жительнице США, которая спасла родителей от гибели в пожаре. Она вовремя разбудила отца, и он успел вытащить из дома ее младшего брата и мать. Никто из членов семьи не пострадал.

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