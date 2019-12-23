Мужчина залез в печь и спасся от пожара

Житель австралийского города Балморал спрятался от лесного пожара в самодельной печи размером с гроб. Об этом сообщает издание The Mirror.

Несмотря на предупреждения властей, 67-летний художник Стив Харрисон (Steve Harrison) остался дома в надежде защитить имущество от надвигающегося лесного пожара. Его жена эвакуировалась.

Когда стена пламени приблизилась, Харрисон понял, что надо спасаться. Он побежал к своему фургону, но не смог эвакуироваться, так как дорога была уже в огне.

Тогда австралиец забрался в самодельную печь для обжига размером с гроб, которую сделал накануне. Он загрузил туда воду, ноутбук, противопожарную кошму и огнетушитель.

Харрисон провел в укрытии полчаса, пока бушевал пожар. По его словам, все вокруг светилось оранжево-красным цветом, а ему было очень страшно. В пожаре сгорела гончарная и печная мастерская Харрисонов и сарай.

В результате лесного пожара в районах Балморала и Бакстона 19 декабря были уничтожены по меньшей мере 20 зданий, в том числе 12 жилых домов.

Ранее сообщалось, что в малайзийском штате Саравак, расположенном на северо-западе острова Калимантан, бесстрашный мальчик потушил пожар и спас больше ста человек. Ребенку пришлось трижды бегать за огнетушителем, пока он не нашел работающий.

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