Чиновники вынудили жителей аварийных домов объявить голодовку

Чиновники вынудили жителей аварийных домов Партизанска в Приморском крае объявить голодовку. Собственники проблемных квартир вышли на центральную площадь города и потребовали расселить их раньше назначенного срока, сообщает издание Octagon.Media.

В акции приняли участие пять человек, квартиры которых находятся в домах на улицах Невского, Мирошниченко и Лазо. Два из них признали аварийными в 2018 и 2019 годах, а третий — еще в 2008 году. По словам местных жителей, фундаменты зданий находятся в плачевном состоянии, а в квартирах выросла плесень и рушатся стены. Администрация планировала расселить граждан в 2025 году, однако владельцы квартир опасаются, что аварийные дома могут не простоять столько времени.

На объявленную голодовку обратил внимание глава города Олег Бондарев. Он пообщался с протестующими и рассказал, что в мэрии могут сдвинуть сроки только к 2023 году, так как до этого времени собираются расселить дома, признанные аварийными в 2017-м. Местные жители не согласились на такое предложение и в конце протеста написали обращение к прокурору, а также решили в следующий раз собраться у здания правительства края.

В октябре собственники квартир в одном из домов Иркутска припугнули чиновников голодовкой. Оказалось, что несколько лет назад администрация отдала здание под снос и обязала владельцев квартир взять на себя все расходы. Местные жители потребовали принять меры по поддержке населения, а противном случае пообещали перестать питаться.

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