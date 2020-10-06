Российских чиновников припугнули голодовкой

Собственники квартир в одном из домов Иркутска на улице Пискунова требуют местную администрацию решить их жилищную проблему. Около года назад здание признали аварийным и отдали под снос, а жильцов обязали взять на себя все расходы. Россияне оказались недовольны и припугнули чиновников голодовкой. Об этом пишет «Ирсити».

Местные жители вывесили на балконах скандального дома несколько плакатов и написали на них «Мы теряем квартиры! Власть доверие! 12 лет судов и лжи! Мы у города бомжи! Завтра голодовка». Фотографию стены здания опубликовали в Telegram-канале «Красный Иркутск». Собственница одной из квартир активистка Ольга Михайлова отметила, что жильцы объявят голодовку после 12 октября, если администрация не примет никаких мер по поддержке населения. Дата неслучайна, в этот день председатель правительства области должен провести встречу с жильцами и обсудить с ними вопрос.

Противостояние владельцев квартир и мэрии началось в 2016 году. Тогда чиновники заявили, что застройщик не согласовал возведение здания, и дом был построен не по нормам. Мэрия потребовала снести самострой, и спустя три года суд вынес постановление. В феврале 2020 года жильцы провели митинг с требованием устранить недостатки или предоставить им новые квартиры в аналогичном районе.

Активистка рассказала, что областные власти рассматривали несколько вариантов развития ситуации. В доме хотели провести ремонт в соответствии с жилищными требованиям, а также планировали расселение. Однако в итоге жителям пообещали выплатить компенсацию, которая, по словам Михайловой, оказалась недостаточной и не покрыла бы всех расходов.

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