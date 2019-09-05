Обманутые российские ипотечники объявили голодовку

Несколько сотен семей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) оказались должны миллионы рублей из-за изменившихся условий жилищной программы «Молодая семья». В знак протеста бывшие участники программы объявили голодовку и ведут прямую трансляцию на YouTube, сообщает агентство REGNUM.

«Ипотечное агентство Югры», выдававшее субсидии на погашение части кредита, требует через суд от бывших участников вернуть полученные средства. Средний размер долга перед учреждением составляет 800 тысяч рублей, но у большинства семей он превышает миллион.

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По условиям программы «Молодая семья» в ней могут принимать участие только те, у кого нет собственного жилья. После 2013 года заработала система электронного межведомственного взаимодействия, которая позволила установить, что некоторые участники все-таки уже имеют жилье. В результате они были исключены из программы. Однако потерпевшие утверждают, что в условиях получения субсидии было прописано «Нет жилья на территории ХМАО», а не на территории всей России.

Пострадавшие обратились к властям региона, однако это не дало результата. Теперь потерпевшие требуют от ипотечного агентства прекратить судебные разбирательства по взысканию компенсаций за выданные средства, а также выплатить субсидии детям, чьих родителей исключили из программы из-за наступления предельного для ее участников возраста в 36 лет.

В июле этого года пермская семья, вставшая в очередь на жилье, была исключена из программы «Молодая семья» спустя 11 лет по причине достижения супругами предельного возраста. В прошлом году аналогичный случай произошел с семьей из Волгограда.

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