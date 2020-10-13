Российские чиновники отказали вдове ветерана в законной квартире

Омские чиновники отказали в получении квартиры вдове ветерана Великой Отечественной войны, так как посчитали, что россиянка намеренно ухудшила свои жилищные условия. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Омской области.

Несколько лет назад 95-летняя вдова ветерана жила в частном доме, но в 2019 году из-за возраста не смогла ухаживать за участком и переехала к своей дочери в квартиру площадью почти 44 квадратных метра. На тот момент там проживала семья из четырех человек. Вскоре женщина обратилась в местный департамент жилищной политики и попросила поставить ее на учет, чтобы получить новое жилье. Однако власти заявили, что у вдовы уже есть дом, а к своей родственнице она переехала специально.

Прокуратура организовала проверку незаконного отказа пенсионерке. Оказалось, что частный дом не был предназначен для комфортного проживания и требовал ремонта. Помещение также не находилось в собственности вдовы, а другой недвижимости у нее не было. Правоохранительные органы обратились в суд и потребовали обязать мэрию поставить женщину на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

В сентябре 2020 года журналисты выяснили, что 91-летний ветеран из Рязани пытался получить новую квартиру. Восемь лет назад он лишился дома из-за пожара и был переселен в студенческое общежитие. Мужчина рассказал, что несколько раз обращался в прокуратуру, местную администрацию, а также к президенту, но жилье ему так и не выделили.

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