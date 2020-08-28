В российском городе 92-летний ветеран отвоевала квартиру у родственников

В Челябинске прокуратура добилась восстановления жилищных прав 92-летней местной жительницы — ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте городского надзорного ведомства.

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Пожилая женщина владела однокомнатной квартирой, но в 2010 году подарила ее родственникам. При этом ветеран договорилась с родней, что продолжит проживать в жилом помещении. В 2019-м новые владельцы квартиры временно поместили ее в пансионат для престарелых. По окончании пребывания в нем они не пустили пенсионерку обратно в квартиру, где она фактически проживала долгие годы.

По жалобе ветерана прокурор направил в суд соответствующее исковое заявление. Судьи встали на сторону женщины и вынесли решение о принудительном вселении россиянки в квартиру. Ей удалось отвоевать право бессрочного пользования жилым помещением.

В декабре 2019-го квартиру у родственников отсудила ветеран в Омске. Дочь женщины обманом переоформила жилое помещение на свое имя, но пенсионерка отстояла свои имущественные права.

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