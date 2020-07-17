Ветераны потребовали убрать Собчак с Первого канала

Организация «Ветераны России» потребовала убрать ведущую Ксению Собчак с Первого канала. Как сообщается на сайте общественного движения, их возмущают эфиры, на которых журналистка «разжижает мозги» российской молодежи.

Председатель движения Ильдар Резяпов направил обращение генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву. По словам автора, членам организации не нравится политическая позиция Собчак, в том числе ее возмущение арестом бывшего журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по обвинению в госизмене.

Они уверены, что телеведущая пыталась «оказать давление на следственные органы, набирая очки». По мнению движения, Собчак несостоятельна как общественно-политический деятель и журналист. «Ветераны России» обратились именно к Эрнсту с требованием «прекратить деятельность Ксении Собчак в качестве ведущей на федеральном канале». В конце письма Резяпов от руки написал «С уважением» и оставил подпись.

С февраля 2020 года в эфире Первого канала выходит шоу с Собчак под названием «Док-Ток». Изначально предполагалось, что передача начнет выходить на телеканале с осени 2019-го. Помимо Собчак, проект ведет Александр Гордон. Его выходу в эфир предшествовал анонс, в котором Собчак подшучивала над ведущим «России 1» Андреем Малаховым, в прошлом сотрудником Первого канала.