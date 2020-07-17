Собчак назвала «доносом Эрнсту» требование ветеранов убрать ее с Первого канала

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала требование общественной организации «Ветераны России» убрать ее с Первого канала. В Telegram она назвала обращение ветеранов к гендиректору телеканала Константину Эрнсту «доносом».

«Ветераны написали донос Эрнсту, чтобы меня уволил, тоже не хуже Вандерзиновского», — отметила она. В комментарии Собчак упомянула статью главреда издания Wonderzine Юлии Таратуты с критикой ее шуток о чернокожих.

По словам ведущей, и «Ветераны России», и Таратута испытывают ненависть к ней. Собчак подчеркнула, что любит, когда это чувство «объединяет такие разные социальные группы».

Позже она опубликовала текст комментария о «своем творчестве», который дала журналисту в личных сообщениях. «Меня очень волнуют ветераны. В моем творчестве я ориентируюсь на самые широкие группы населения. Но если сузить — то на молодежь и ветеранов», — в шутку написала Собчак.

Ранее организация «Ветераны России» потребовала убрать Собчак с Первого канала, так как журналистка в эфирах «разжижает мозги» российской молодежи. Председатель движения Ильдар Резяпов направил обращение Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву.