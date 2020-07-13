Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в монастыре на Урале

Телеведущая Ксения Собчак и оператор Сергей Ерженков обратились с Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело из-за нападения на их съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре «Спорительницы хлебов». Об этом журналистка сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, она подала в приемную СКР заявление о преступлении по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, соединенного с насилием. Также Собчак сообщила о повреждении имущества и совершении насилия группой лиц.

«В результате нападения на мою съемочную группу и примененного насилия Сергей Ерженков получил серьезную травму руки, а я, к счастью, отделалась синяками», — написала Собчак.

27 июня Собчак сообщила о нападении на нее и съемочную группу. Ведущая прибыла в Екатеринбург для съемок фильма о схиигумене Сергие (Романове), захватившем Среднеуральский женский монастырь. В связи с произошедшим участники съемок зафиксировали побои в травмпункте и написали заявление в полицию.

О захвате женского монастыря «Спорительницы хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. Позже Сергий был лишен сана — Церковный суд признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов, решение должен утвердить патриарх.

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