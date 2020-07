Собравший миллионы для врачей ветеран стал рыцарем

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший миллионы для врачей в борьбе с коронавирусом, стал рыцарем. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

В рыцари 100-летнего ветерана посвятила королева Великобритании Елизавета II. «Сегодня невероятные достижения сэра Тома Мура по сбору средств были отмечены рыцарским званием», — говорится в сообщении пресс-службы. Церемония проходила на территории Виндзорского замка. Королева коснулась плеча ветерана мечом своего отца Георга VI.

Мур признался, что был ошеломлен «таким большим количеством почестей», которые получил за последние недели. «Но ничто не может сравниться с этим, я переполнен гордостью и радостью», — написал он в Twitter.

Ветеран два года назад поскользнулся и сломал бедро, после чего начал пользоваться колесными ходунками. В апреле, за две недели до дня своего дня рождения, он запустил благотворительную акцию Tom’s 100th Birthday Walk For The NHS. Изначально он планировал собрать всего тысячу фунтов для того, чтобы поблагодарить врачей, излечивших его от онкологического заболевания и перелома. В итоге для помощи медикам в борьбе с коронавирусом он заработал 12 миллионов фунтов стерлингов (более миллиарда рублей).

В преддверии юбилея Мур вместе с музыкантом Майклом Боллом спел кавер на композицию You Never Never Walk Alone. В итоге он стал старейшим артистом, который когда-либо попадал на первую строчку британского хит-парада. Всего ветерану удалось собрать 32 миллиона фунтов стерлингов (более 2,8 миллиарда рублей).