Россиянка обыграла сильнейшую соперницу на турнире в Лондоне

Российская теннисистка Рахимова обыграла пятую ракетку мира Паолини в Лондоне

Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла сильнейшую соперницу на турнире в Лондоне. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

23-летняя жительница Екатеринбурга во втором раунде Уимблдона опередила итальянку Джасмин Паолини, которая в прошлом году была финалисткой турнира и пятой ракеткой мира. Для Рахимовой эта победа стала первой над спортсменкой из топ-10.

Отмечается, что уже завтра, 4 июля, россиянка сыграет с 20-летней чешкой Линдой Носковой. Та занимает 27-е место в мировом рейтинге.

Ранее сообщалось, что воспитанник спортивной школы имени Героя России Дмитрия Разумовского и школы единоборств ULSAMBO73 Артур Хакимов из Ульяновской области выиграл чемпионат мира по поясной борьбе. Спортсмен взял золото после полуфинальной схватки с действующим чемпионом мира Исламом Фаляховым, который в ходе соревнований сломал руку.