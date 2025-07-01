Россиянин выиграл чемпионат мира по поясной борьбе

Уроженец Ульяновска Артур Хакимов выиграл чемпионат мира по поясной борьбе

Воспитанник спортивной школы имени Героя России Дмитрия Александровича Разумовского и школы единоборств ULSAMBO73 Артур Хакимов выиграл чемпионат мира по поясной борьбе. Об этом сообщает «Российская газета».

Хакимов представлял на соревнованиях Ульяновскую область. Спортсмен взял золото после полуфинальной схватки с действующим чемпионом мира Исламом Фаляховым, который в ходе борьбы сломал руку. Ранее они уже встречались в финале на чемпионате России, и тогда уроженец Ульяновска также одержал победу.

«Каждая победа — это труд и ответственность. Я горжусь тем, что представляю Ульяновск, (...). Это не только спорт — это честь и долг перед теми, чье имя мы носим», — поделился Хакимов своими эмоциями после победной схватки.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе российские спортсменки попытались выиграть бой необычным способом. Перед боем девушки решили сыграть в «Камень, ножницы, бумагу».

