Российские спортсменки сыграли в «Камень, ножницы, бумагу» на чемпионате по борьбе

Спортсменки Касабиева и Танделова сыграли в «Камень, ножницы, бумагу» перед боем

Во Владикавказе российские спортсменки попытались выиграть бой необычным способом. Об этом пишет информационный портал «Основа».

В финале в чемпионате России по женской борьбе сошлись дважды Алина Касабиева и Амина Танделова. Перед боем девушки, представляющие на соревнованиях Северную Осетию, решили сыграть в «Камень, ножницы, бумагу». Поступок спортсменок смутил зрителей. Некоторые из них попросили дисквалифицировать девушек. Однако главный судья чемпионата все же попросил участниц побороться.

Победу одержала Танделова со счетом 5:4.

Ранее сообщалось, что жительница Оренбурга Полина Иванушкина установила мировой рекорд на первенстве по подводному спорту в Греции. Россиянка завоевала три золотые медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров.