Ветеран Второй мировой устроил марафон на ходунках и собрал миллионы для врачей

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур за две недели до своего 100-летнего юбилея устроил благотворительный марафон на ходунках в своем саду, заработав 12 миллионов фунтов стерлингов (более миллиарда рублей). Об этом сообщает BBC News.
Отмечается, что изначально Том Мур планировал собрать тысячу фунтов в качестве благодарности врачам за лечение его онкологического заболевания и перелома бедра. После начала пандемии коронавируса его желание помочь Национальной системе здравоохранения возросло. Устроенный им марафон заключался в прохождении 100 кругов по саду с помощью специальных ходунков.
Телеканал отмечает, что Мур за эти дни стал национальным героем: за десять дней его поддержали пожертвованиями более 620 тысяч человек, перечислив 12 миллионов. В системе здравоохранения были восхищены инициативой ветерана и заверили, что примут собранные деньги с благодарностью и смирением.
Том Мур — участник Второй мировой войны. Он служил в британской армии на территории Индии, а затем Бирмы (Мьянмы).
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения