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19:30, 3 июля 2025Наука и техника

Разработан уникальный метод лечения гайморита без антибиотиков

SA: Созданы микророботы, которые могут уничтожать бактерии внутри носовых пазух
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Ученые разработали микророботов, способных проникать в труднодоступные участки носовых пазух и эффективно разрушать бактериальные биопленки. Новая система, представленная в журнале Science Advances (SA), сочетает магнитное управление, оптоволоконную подсветку и фотокаталитическую активность, что позволяет проводить точечную терапию даже в условиях вязкого гнойного воспаления.

Микророботы, получившие название CBMRs, состоят из материала BiOI, легированного атомами меди. Они активируются видимым светом, подаваемым через оптоволоконный зонд, и начинают выделять активные формы кислорода — молекулы, разрушающие бактериальные стенки. Одновременно фототермический эффект повышает температуру в пораженной зоне, снижая вязкость гноя и позволяя роботу проникнуть более чем в три раза глубже по сравнению с обычными условиями.

Устройство можно направлять магнитным полем и отслеживать с помощью рентгена. В тестах на модели синусита у кроликов технология показала высокую эффективность: микророботы достигали очагов воспаления и снижали бактериальную активность, разрушая биопленки — основную причину хронических инфекций.

Исследователи подчеркивают, что подход может быть адаптирован для лечения и других глубинных инфекций, где традиционные антибиотики оказываются недостаточно эффективны.

Ранее ученые сообщили о первых успехах стволовой терапии при тяжелом диабете первого типа. В эксперименте с 12 пациентами новые клетки, полученные из стволовых, начали самостоятельно вырабатывать инсулин, снизив потребность в уколах.

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