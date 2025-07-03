Россияне нашли необычное развлечение

Calltouch: Россияне ходят на просмотры квартир ради развлечения

Каждый 10-й россиянин ходит на просмотры квартир и автомобилей ради развлечения. Об этом говорится в исследовании платформы Calltouch, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, 32 процента респондентов признались, что приходят на показы исключительно ради интереса, и только 27 процентов действительно планируют покупку в момент просмотра. Изучают предложение на перспективу 20 процентов опрошенных.

Для многих россиян просмотры являются способом сориентироваться в ситуации на рынке (10 процентов) или узнать текущие цены (12 процентов) без намерения совершать сделку. Почти половина (48 процентов) начинает смотреть объекты заранее, чтобы подготовиться к будущей покупке. 42 процента используют просмотры, чтобы взвесить целесообразность вложения, а 40 процентов, чтобы понять, на что могут рассчитывать исходя из бюджета.

Для некоторых россиян показ жилья также является способом получить эстетическое удовольствие (20 процентов), 13 процентов опрошенных ищут эмоциональное вдохновение, еще столько же пытаются представить себя на новом месте.

При этом эксперты утверждают, что интересные объекты способны повлиять на поведение потенциального покупателя. Так, у 28 процентов опрошенных россиян именно просмотр жилья помогает понять, что им действительно нужно на рынке. Четверть опрошенных после визита начинает относиться к выбору серьезнее, еще семь процентов убеждаются в правильности уже принятого решения. Пять процентов опрошенных после просмотра жилья или автомобиля начинают рассматривать другие ценовые категории.

Опрос проводился на онлайн-платформе в июне 2025 года, в нем приняли участие около 1,7 тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет со всей России.

Ранее стало известно, что состоянием своего дома (частного или многоквартирного) полностью удовлетворены лишь 34 процента россиян. Состоянием многоквартирных домов довольны 32 процента владельцев недвижимости и всего 27 процентов арендаторов.