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17:38, 2 июля 2025Экономика

Раскрыта доля довольных своим жильем россиян

ВЦИОМ: 34 % россиян полностью довольны состоянием своего дома
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Состоянием своего дома — как частного, так и многоквартирного — полностью удовлетворены лишь 34 процента россиян. Долю довольных жильем и качеством коммунальных услуг россиян раскрыли аналитики ВЦИОМ в своем исследовании, пишет РБК.

Самая большая доля довольных состоянием жилья среди тех, кто живет в частных домах и коттеджах — 42 процента. Среди жителей многоквартирных домов мнения обладателей собственных и съемных квартир разошлись. Так, состоянием зданий удовлетворены 32 процента владельцев недвижимости и всего 27 процентов арендаторов.

Россиян также спросили о качестве предоставляемых в домах коммунальных услуг. Так, каждый пятый респондент (21 процент) отметил, что за последние пять лет ситуация в сфере ЖКХ улучшилась. Однако отличным качество услуг осмелились назвать всего 8 процентов россиян. Еще 28 процентов граждан считают качество услуг хорошим, а 40 процентов оценивают его как удовлетворительное.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев назвал повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) новым витком грабежа россиян.

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