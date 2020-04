Собравший миллионы для врачей ветеран отпраздновал 100-летний юбилей

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, который собрал миллионы фунтов стерлингов на нужды Национальной службы здравоохранения, в четверг, 30 апреля, отмечает 100-летний юбилей. Об этом сообщает BBC News.

В качестве подарка капитан вооруженных сил Великобритании в отставке получил более 125 тысяч поздравительных открыток, в том числе от королевы Елизаветы II, а также был повышен в воинском звании. Кроме того, над домом ветерана в честь праздника пролетят самолеты времен войны.

В преддверии юбилея Мур вместе с музыкантом Майклом Боллом спел кавер на композицию You Never Never Walk Alone. В итоге он стал старейшим артистом, который когда-либо попадал на первую строчку британского хит-парада.

За две недели до своего 100-летнего юбилея Мур устроил благотворительный марафон на ходунках в своем саду для помощи медикам в борьбе с коронавирусом, заработав 12 миллионов фунтов стерлингов (более миллиарда рублей). Изначально он планировал собрать всего тысячу фунтов, для того чтобы поблагодарить врачей, излечивших его от онкологического заболевания и перелома.

По последним данным в Великобритании зафиксировано более 166 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране около 26 тысяч человек скончались в результате пандемии.

