Ветеран Второй мировой спел для врачей и возглавил хит-парад

Ветеран Второй мировой войны Том Мур (Tom Moore), собиравший деньги для врачей в Великобритании, записал песню и возглавил хит-парад. Об этом пишет BBC.

Капитан Мур вместе с музыкантом Майклом Боллом спел кавер на композицию You Never Never Walk Alone. В итоге мужчина стал старейшим артистом, когда‑либо оказывавшемся на вершине хит-парада. «Мои внуки не могут поверить, что я в топ чарте!» — поделился он.

В ролике, выложенном на YouTube Боллом исполняет композицию, а 99-летний ветеран подпевает ему в Zoom. В видеоконференции к ним также присоединяются врачи, которым Мур помог.

Мур за две недели до своего 100-летнего юбилея устроил благотворительный марафон на ходунках в своем саду. Изначально ветеран хотел собрать тысячу фунтов в качестве благодарности врачам за лечение его онкологического заболевания и перелома бедра. Однако после начала пандемии коронавируса его желание помочь Национальной системе здравоохранения возросло. В итоге Мура поддержали пожертвованиями более 800 тысяч человек, среди них был и принц Уильям. Сейчас общая сумма собранных средств приближается к 30 миллионам фунтов стерлингов (более 2,7 миллиарда рублей).

Том Мур — участник Второй мировой войны. Он служил в британской армии на территории Индии, а затем Бирмы (Мьянмы).

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