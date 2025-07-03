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19:34, 3 июля 2025Забота о себе

28 женщин попали в реанимацию из-за некачественного ботокса

В Британии 28 женщин попали в реанимацию после отравления ботоксом
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Unsplash

После отравления некачественным ботоксом 28 женщин попали в больницу в городе Питерли (Британия). Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам одной из пострадавших, 36-летней Кейли Бейли, она получила три инъекции ботокса за цену вдвое меньшую, чем обычно, и почувствовала недомогание сразу. «Очень сильно щипало глаза, они слезились», — вспоминает женщина. Через несколько дней стала плохо видеть. Врачи порекомендовали ей отдохнуть, но дома состояние Бейли ухудшилось.

После госпитализации выяснилось, что у нее ботулизм — редкое, но опасное для жизни заболевание, вызываемое бактерией. В больнице Бейли перестала дышать, ей потребовалась реанимация. Бейли провела там три дня и прошла курс лечения. Косметолог Джемма Грей, проводившая процедуру, заявила женщине, что проблема с продуктом общенациональная.

Одновременно в больницы города Питерли обратились еще 27 женщин с признаками отравления ботулотоксином, все они обращались к Грей. Выяснилось, что женщина вводила пациенткам запрещенный в Британии тип ботулотоксина — ингредиента, используемого в легальных продуктах типа ботокса. В отношении косметолога ведется следствие.

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Ранее 45-летняя британская писательница Джули Кук призналась, что за пять лет потратила на уколы ботокса и филлеры девять тысяч фунтов стерлингов (почти миллион рублей). Кук начала колоть ботокс в 41 год, когда у нее стали появляться глубокие морщины.

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