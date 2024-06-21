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10:40, 21 июня 2024Забота о себе

Известная писательница потратила почти миллион рублей на уколы ботокса

The Sun: писательница Джули Кук потратила на уколы ботокса почти миллион рублей
Джули Кук

Джули Кук . Фото: @juliecookauthor_journalist

45-летняя британская писательница Джули Кук призналась, что за пять лет потратила на уколы ботокса и филлеры девять тысяч фунтов стерлинга (почти миллион рублей). О зависимости от популярных косметических процедур женщина рассказала The Sun.

Кук начала колоть ботокс в 41 год, когда у нее стали появляться глубокие морщины. Через пять дней после первой процедуры она поняла, заметно похорошела, что признал и ее муж

«Морщины разгладились, кожа стала ровной, почти стеклянной. И с тех пор я попала в зависимость — делала уколы ботокса каждые три месяца», — рассказала писательница.

Через год она захотела улучшить форму, как ей казалось, слишком плоских щек, и она ввела в них филлеры. Несколько месяцев спустя она отправилась на корректировку губ. После каждой процедуры на лице появлялись временные отеки, и Кук раз за разом врала детям, что была у стоматолога. «Я не хотела, чтобы сын и дочь думали, что все женщины делают эти процедуры, что это имеет какое-то важное значение, но сама уже не могла остановиться», — сказала писательница.

Несколько месяцев назад я почувствовала, что мои щеки немного опускаются, поэтому мне сделали подтяжку нитями. После процедуры я посмотрела в зеркало и ахнула. У меня были красные оспины по всему опухшему лицу. Дети были в шоке от моего вида, но поверили в очередную ложь, что мне сделали иглоукалывание от скрежетания зубами

Джули Кукодержимая ботоксом

Однако дети все-таки узнали о зависимости матери. Сын воспринял новость спокойно, а дочь расплакалась, испугавшись того, что ее мать станет похожа на людей из TikTok. «Если моя дочь захочет пройти эти процедуры, когда станет взрослой, я поддержу ее. Не нужно судить женщин за то, что они хотят выглядеть молодыми и красивыми. Я рада, что больше мне не придется придумывать новые причины для лжи», — заключила Кук.

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Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал не делать уколы ботокса после вспышки ботулизма в России. Уколы ботокса он назвал опасным испытанием.

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      Алиса Дмитриева
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