Тренер избитого в Крыму боксера Двали рассказал о его восстановлении

Виктор Фахрутдинов, тренер избитого в Крыму российского боксера Дмитрия Двали, высказался о восстановлении спортсмена. Его слова приводит Odds.ru.
Фахрутдинов рассказал, что спортсмен перенес множество операций, однако его состояние не улучшилось. «Сейчас он занимается только лечением и операциями», — подчеркнул он, добавив, что речь о возвращении Двали в спорт не идет.
Ранее Двали рассказал, что перенес три операции на глазу. Боксер отметил, что хотел бы продолжить карьеру, но пока не знает, возможно ли это.
24-летний Двали получил травму глаза в драке в Феодосии. Уточнялось, что на боксера и его спутников напали около 15 человек.