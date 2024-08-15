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16:23, 15 августа 2024Спорт

Избитый в Крыму боксер Двали рассказал подробности произошедшего

Избитый в Крыму боксер Двали рассказал, что был трезвым в момент нападения

Кадр: Telegram-канал SHOT

Российский боксер Дмитрий Двали, избитый в Феодосии, рассказал подробности произошедшего. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.

Спортсмен отметил, что до утра находился в одном из ресторанов города, но был абсолютно трезвым. Покинув заведение, Двали встретился с другом, с которым они и стали свидетелями драки.

«Несколько человек избивали парня, мой приятель Женя начал одного из них оттаскивать и пытаться успокоить, и тут неожиданно вокруг нас появилась толпа, человек 10. После этого со всех сторон полетели удары», — заявил Двали. Боксер добавил, что один из ударов был нанесен ему в голову с использованием, предположительно, кастета.

Боксер рассказал, что перенес три операции на глазу, но врачи не дают никаких прогнозов. Двали отметил, что хотел бы продолжить карьеру, но пока об этом речи не идет.

Ранее сообщалось, что Двали получил травму глаза в Феодосии, защищая избиваемого подростка. Уточнялось, что на боксера и его спутников напали около 15 человек. По версии Telegram-канала Baza, Двали возвращался из клуба в нетрезвом состоянии и был избит толпой мужчин за то, что приставал к девушке.

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      Алексей Гусев
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