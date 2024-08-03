Чемпиону России по боксу выбили глаз в драке из-за подростка

Чемпион России по боксу Двали лишился глаза, защищая подростка в драке

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза в Феодосии, защищая избиваемого подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

24-летний боксер, его брат и помощник-катмен возвращались с утренней пробежки вдоль набережной, когда увидели, что толпа мужчин избивает подростка. Спортсмены попытались вступиться за несовершеннолетнего, включились в драку, и тогда агрессия мужчин переключилась на них. Уточняется, что на боксера и его спутников напали около 15 человек.

В итоге Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз. Врачи пытаются сохранить спортсмену глаз как орган, но видеть им боксер больше не сможет. Сам боксер сообщил, что из-за травмы его спортивная карьера закончена.

Участников нападения на подростка и боксера ищут.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области подросток избил сверстника до разрыва селезенки. Это произошло на выезде, куда оба участника конфликта приехали в составе баскетбольной команды.

