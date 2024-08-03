Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:16, 3 августа 2024Россия

Чемпиону России по боксу выбили глаз в драке из-за подростка

Чемпион России по боксу Двали лишился глаза, защищая подростка в драке

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза в Феодосии, защищая избиваемого подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

24-летний боксер, его брат и помощник-катмен возвращались с утренней пробежки вдоль набережной, когда увидели, что толпа мужчин избивает подростка. Спортсмены попытались вступиться за несовершеннолетнего, включились в драку, и тогда агрессия мужчин переключилась на них. Уточняется, что на боксера и его спутников напали около 15 человек.

В итоге Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз. Врачи пытаются сохранить спортсмену глаз как орган, но видеть им боксер больше не сможет. Сам боксер сообщил, что из-за травмы его спортивная карьера закончена.

Участников нападения на подростка и боксера ищут.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области подросток избил сверстника до разрыва селезенки. Это произошло на выезде, куда оба участника конфликта приехали в составе баскетбольной команды.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура потребовала арестовать имущество замглавы МЧС Симоненко. У него нашли 50 объектов недвижимости и 20 машин

      Российский военный рассказал о защищающей украинские дроны модификации

      В США заявили об изменении отношении Киева к переговорам с Москвой

      Захарова назвала угрозы Киева Крымскому мосту частью предвыборной кампании США

      ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли российский регион

      Чемпиону России по боксу выбили глаз в драке из-за подростка

      Подполье заявило об ударе по расположению ВСУ в Днепропетровской области

      Беспилотник ВСУ сбили над российским регионом

      Россиянка ударила по лицу сотрудницу аэропорта за просьбу снять часы при досмотре

      В российском регионе ввели режим ЧС после массовой атаки беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше