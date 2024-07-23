В Ленобласти мигрант из США избил до разрыва селезенки 13-летнего мальчика

В Ленинградской области подросток избил сверстника до разрыва селезенки

В Ленинградской области подросток избил сверстника до разрыва селезенки. Это произошло на выезде, куда оба участника драки приехали в составе баскетбольной команды, сообщает «Фонтанка» в Telegram.

В ходе потасовки 13-летний спортсмен ударил оппонента в живот. Мальчика госпитализировали с разрывом селезенки. Медики оценили состояние ребенка как тяжелое, его поместили в реанимацию.

Об избившем его подростке известно, что он родился в США и затем эмигрировал в Россию. Мальчик получил российское гражданство в 2015 году в Америке.

Ранее в Сибири дети мигрантов поставили на колени восьмилетнего мальчика и заставили извиняться. Мать школьника утверждает, что двое детей иностранцев снимали происходящее на видео, которое грозились выложить в сеть. После этого к подъезду родителей мальчика пришли взрослые мигранты и вызвали их на разговор.