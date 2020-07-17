У копавшегося в мусоре ветерана нашли полный холодильник еды

У копавшегося в мусоре ветерана Иннокентия Кузина, пожаловавшегося на нехватку денег, нашли полный холодильник еды. Об этом сообщил автор ролика Евгений Левченко, видео опубликовано на YouTube-канале издания Tyumen Times.

Левченко опубликовал новое видео из квартиры 92-летнего Кузина, на котором показал холодильник мужчины. На полках видны разные продукты, в том числе сосиски, колбаса, сладости. Кроме того, в видео показана опрятная квартира ветерана.

«Сегодня зашел к нему. У него холодильник полный, социальные работники к нему приезжают. Родственники говорят, мы его не бросаем, приезжаем каждый день почти по очереди», — говорит автор видео. По его словам, ветеран копался в мусорке якобы для того, чтобы найти резинку от трости.

Слова Левченко подтвердила пресс-секретарь департамента соцразвития Тюменской области Лариса Спицына, опубликовав заявление на своей странице во «ВКонтакте». По ее словам, ветеран не находится в состоянии опасности, у него есть продукты, он получает все гарантированные законом меры соцподдержки.

Спицына уточнила, что ветеран по собственному желанию проживает отдельно от родственников, однако они навещают его, привозят продукты. Кроме того, Кузин сам распоряжается своей пенсией. Мужчина отказался от размещения в доме-интернате и социального обслуживания на дому, однако к нему придут врачи, чтобы определить, нужна ли ветерану специализированная медпомощь.

Ранее 17 июля сообщалось, что в Тюмени на видео попал российский ветеран в костюме с орденами, копавшийся в мусорном контейнере. Кузин заявлял, что вынужден копаться в мусоре из-за того, что у него нет денег, в том числе на необходимые ему уколы. Кузин также открыл Новопортовское месторождение с крупными запасами нефти и газа, благодаря которому Россия отправляет ямальскую нефть в Европу.