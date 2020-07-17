Открывший крупные запасы нефти российский ветеран дошел до копания в мусоре

В Тюмени на видео попал российский ветеран в костюме с орденами, копавшийся в мусорке. Ролик снял и опубликовал в своем аккаунте в соцсети TikTok местный житель Евгений Левченко, передает 72.ru.

Левченко рассказал, что шел из магазина и встретил женщину, которая попросила его снять видео про ветерана и опубликовать в интернете. Она предположила, что у пенсионера отбирают деньги и ему нужна помощь.

Мужчине 92 года, его зовут Иннокентий Кузин. Он признался, что вынужден копаться в мусорке из-за того, что у него нет денег, в том числе на необходимые ему уколы. Левченко отметил, что ветеран разговаривал не очень внятно.

Как ветеран дошел до копания в мусоре — неизвестно. В департаменте социального развития заявили, что соцработники посетят ветерана и разберутся в ситуации, окажут ему необходимую социальную или медицинскую помощь, а также помогут найти родственников при необходимости.

Как пишет 72.ru, Иннокентий Иванович Кузин — первооткрыватель Новопортовского месторождения с крупными запасами нефти и газа, благодаря которому Россия отправляет ямальскую нефть в Европу, а также участник открытия и разведки некоторых других северных месторождений. Издание показало фотографии с торжественных мероприятий, на которых присутствовал Кузин. Среди них — встреча ветерана-нефтяника с бывшим губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным и награждение Кузина нагрудным знаком «Первооткрыватель месторождения» в 2018 году.