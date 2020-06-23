Российскому ветерану устроили личный парад Победы и сняли на видео

В Самаре для ветерана Великой Отечественной войны Виктора Метрикина, кавалера двух медалей «За отвагу», устроили личный парад Победы. Видео, снятое соседями, опубликовал телеканал «Россия Самара».

На кадрах видно, что военные выступают во дворе дома перед сидящим на улице ветераном. Они маршируют на месте и поют песню.

В параде приняли участие военнослужащие Центрального военного округа, пишет РИА Новости. В пресс-службе ЦВО рассказали, что военные произнесли в честь ветерана трехкратное «Слава» и спели несколько песен. Им аккомпанировал полный состав оркестра 2-й общевойсковой армии.

В пресс-службе добавили, что ветеран поблагодарил участников мероприятия и сказал, что ему тяжело сдержать эмоции.

Виктор Исаевич Метрикин родился 20 августа 1926 года. Его родное село было оккупировано с первых дней войны. В 16 лет он ушел в партизаны, а в 1942 году добровольно вступил в ряды Советской Армии. Отец Метрикина воевал, брат умер от голода, а мать и сестру расстреляли фашисты. Метрикин участвовал в боях в составе 353-го полка 4-й Ударной армии. В 1943 году получил тяжелое ранение в боях на границе с Латвией, в 1944 году по ранению был уволен из армии. После демобилизации он приехал в Самару, где был его отец. Метрикин награжден двумя медалями «За отвагу», Орденом Отечественной войны 2 степени, а также более 15 медалями.

7 мая в Новосибирске волонтеры устроили запертым на самоизоляции ветеранам концерт с песнями военных лет под гармонь, поднявшись к их окнам и балконам на автовышке. Некоторые пожилые россияне смогли спуститься на улицу и принять поздравления лично. Кроме этого, каждый ветеран получил продуктовый набор.

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