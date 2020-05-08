Российская школьница час простояла на гвоздях и посвятила рекорд ветеранам

Школьница из Екатеринбурга Каролина Черных простояла 1 час и 17 минут на гвоздях и посвятила рекорд ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным газеты, 11-летняя Каролина в честь 75-летия Победы захотела сделать что-нибудь мужественное и таким образом поблагодарить ветеранов за мирные годы. «Стояние на гвоздях требует мужества, и я подумала, что это достойный рекорд в память о моих прадедах и прапрадедах, которые геройски воевали на фронтах Второй мировой войны», — пояснила девочка.

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Она уточнила, что одна минута нахождения на гвоздях означает год мирной жизни после войны. Установить рекорд ей помогли военные песни и фильм «В бой идут одни старики». «С 45-й минуты мне хотелось сойти с гвоздей, но я не могла позволить себе сдаться. Собрав волю, я терпела, стараясь осмыслить те жертвы, на которые пошли наши предки, чтобы я могла расти здоровой и счастливой», — отметила Каролина.

Издание пишет, что школьница — из многодетной семьи. С самого детства она увлекается спортом, а тренировать себя доверяет только отцу. Девочка уже имеет десятки наград и медалей, в том числе «Первая ракетка России» среди детей.

Ранее в мае сообщалось, что в Новосибирске волонтеры фонда «Социальная опора» нашли способ поздравить с 9 Мая ветеранов, которые заперты на самоизоляции — они устроили концерт с песнями военных лет под гармонь, поднявшись на автовышке к балконам и окнам пожилых россиян. Некоторые ветераны даже смогли спуститься на улицу и принять поздравления лично.

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