Ветеран нашел потерянную пассию при помощи объявления на перекрестке

Житель американского города Фэрхоп, штат Алабама, случайно стер переписку со своей пассией на сайте знакомств и установил на перекрестке доску с объявлением, чтобы найти ее вновь. Об этом сообщает издание Daily Mail.

65-летний ветеран Американского корпуса морской пехоты Майк Ноулс (Mike Knowles) несколько месяцев назад встретил на сайте знакомств женщину по имени Сьюзан (Susan). Пара начала переписываться. Ноулс был приятно удивлен, когда понял, что у них с Сьюзан очень много общего, но не хотел торопить события.

«В этом возрасте, когда ты делаешь ошибку или связываешься не с тем человеком, сложно восстановиться. Я до сих пор не узнал ее фамилию и номер телефона. Но во время нашей последней переписки мы обсуждали идею пообедать вместе. Ее последним ответом было согласие. Я уже собирался назначить время и место, но каким-то образом нажал “стереть” и потерял всю переписку. У меня не было больше способов связаться с ней», — рассказал Ноулс.

Две недели американец пытался найти Сьюзан в интернете, но безуспешно. Он знал, что она живет в его городе, поэтому решил установить на загруженном перекрестке объявление со своим телефоном и надписью: «Сьюзан, позвони Майку. Мой компьютер сломался!». Кроме того, Ноулс обошел местные рестораны и магазины, чтобы узнать, может ли кто-нибудь помочь найти его потерянную подругу.

Фотография объявления Ноулса попала в соцсети после того, как редактор местного журнала опубликовала историю ветерана.

В конце концов Сьюзан увидела пост и позвонила Ноулсу. Он снова пригласил ее пообедать, и она согласилась. Как бы ни сложились их отношения в дальнейшем, мужчина рад, что у него появилась подруга. Благодаря своему романтическому жесту Ноулс получил еще несколько приглашений на свидания. «Вчера вечером мне позвонили две женщины. Они сказали: "Если не сможешь найти ее, сохрани мой номер"», — сообщил американец.