Женщина согласилась на свидание с написавшим ей по ошибке незнакомцем

Жительница Нью-Йорка, США, согласилась на свидание с незнакомцем, который по ошибке написал ей после того, как его предыдущая пассия дала ему неправильный телефонный номер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

26-летняя актриса Коди Хигер (Codie Higer) находилась на карантине в доме своей матери в городе Кливленд, штат Огайо. Незнакомец прислал ей фотографию пирога. Оказалось, что мужчина собирался написать женщине, с которой общался через приложение для знакомств, но она дала ему неверный номер телефона.

Хигер пояснила мужчине, что он ошибся номером, но отметила, что пирог красивый. Доброта Хигер вдохновила мужчину продолжить беседу. Он сообщил, что его зовут Майк, ему 30 лет, он работает преподавателем английского языка, любит отдых на открытом воздухе и собак. На это Хигер ответила, что работает актрисой и певицей, находится в Кливленде на карантине и тоже любит этих животных. Затем они обменялись фотографиями.

Хигер и ее собеседник несколько раз пообщались через FaceTime и сходили на свидание вживую, которое из-за пандемии коронавируса пришлось провести с учетом социального дистанцирования.

Историей знакомства с Майком Хигер поделилась в своем Twitter, и ее сообщения получили тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что житель Нью-Йорка расклеил по городу объявления, чтобы познакомиться с девушкой, не зараженной новой коронавирусной инфекцией. Каждый листок украшает его фото, электронный адрес и крупный заголовок «Ищу девушку на время коронавируса (и после)».

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